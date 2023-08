Obligé de gagner pour passer devant son adversaire, Dakar Sacré-Cœur s’est contenté d’un nul de parité contre l’AS Mandé (1-1) et ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Dakar Sacré-Cœur y a cru jusqu’au bout mais, comme il y a deux ans au Cap-Vert, reste à quai dans la course à une qualification à la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Malgré une victoire et un match nul sur ses deux premières sorties contre le Mogbewwo Queens FC (1-0) et Determine Girls FC (1-1), le DSC ne pouvait pas garantir sa place en phase finale avant d’avoir joué la dernière journée contre l’AS Mande du Mali.

En effet, avec une différence de buts de +1, les Académiciennes se devaient obligatoirement de gagner face à leurs adversaires maliennes qui comptaient également 4 points mais avec un +3. Dakar Sacré-Cœur terminera finalement derrière son adversaire puisqu’il n’a pas réussi à s’imposer. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1), avec un but de Korka Fall. C’est donc l’AS Mandé qui ira encore Côte d’Ivoire.

𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇🔵 ⚪️ Nos féminines partagent le point du nul avec 𝗔𝗦 𝗠𝗮𝗻𝗱é pour pour la 3ème et dernière journée du tournoi préliminaire de la ligue des champions . 𝙆𝙤𝙧𝙠𝙖 𝙁𝙖𝙡𝙡 a marqué le but égalisateur sur pénalty.#TeamDSC #ZONEOUESTA #WAFUA #Senegal pic.twitter.com/qiVfDjmXyz — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) August 12, 2023

