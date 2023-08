Pour ses débuts dans le championnat français, Iliman Ndiaye sera titulaire avec l’OM pour la réception du Stade de Reims ce samedi (15h00 GMT). Ismaïla Sarr, de son côté, devra attendre sur le banc des remplaçants.

L’Olympique de Marseille doit réagir et vite. Battu en milieu de semaine par le Panathinaïkós (1-0) en match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, l’OM entame sa saison en Championnat ce samedi. Pour ce premier rendez-vous en Ligue 1, les hommes de Marcelino accueille le redoutable Stade de Reims de Will Still, désormais orphelin de Dion Lopy.

Pour débuter ce match côté marseillais, l’entraîneur espagnol a chois d’aligner d’entrée Iliman Ndiaye, qui jouera donc son tout premier match en Ligue 1. En revanche son compatriote Ismaila Sarr devra attendre depuis le banc des remplaçants avant d’effectuer ses retrouvailles avec le championnat français, où il a brillé sous les couleurs de Metz et de Rennes avant d’aller à Watford.

🅒🅞🅜🅟🅞 #OMSDR 🔵⚪️ Le XI concocté par Marcelino pour débuter cette saison de @Ligue1UberEats face à Reims ⚡️ pic.twitter.com/sm2jm370ya — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 12, 2023

