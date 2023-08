Boulaye Dia pourrait faire l’objet d’un échange entre la Salernitana et l’Inter Milan qui veut se renforcer offensivement.

Pour pallier au départ de Romelu Lukaku (retour de prêt à Chelsea) et d’Edin Dzeko parti à Fenerbahçe, l’Inter se lance à la recherche d’un nouvel attaquant pour renforcer le secteur offensif avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Ainsi, la finaliste de la dernière édition de la ligue des champions s’est tournée vers Boulaye Dia (16 buts et 6 passes décisives en Serie A la saison dernière). Pour ramener le champion d’Afrique à Giuseppe Meazza, l’Inter veut proposer à la Salernitana, un échange entre Stéfano Sensi et l’avant centre sénégalais de 26 ans.

Un échange qui a peu de chance d’aboutir puisque selon TutoSalerno qui a relayé l’information, l’Inter avait déjà proposé le milieu italien en échange d’Arnautovic. Ce que Bologne a refusé. Prêté à Monza la saison dernière, Sensi n’est pas dans les plans de Simone Inzaghi. Son échange avec Boulaye Dia qui est devenu indispensable à la Selernitana ne semble donc pas être équitable. Une affaire à suivre …

🔵 – @TuttoSalerno

