Mené au score l’Olympique de Marseille a réussi à inverser la tendance pour venir à bout du Stade de Reims (2-1), grâce notamment à une passe décisive d’Iliman Ndiaye et un Ismaïla Sarr très en jambes.

Avant son match retour très important du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaïkós, l’Olympique de Marseille entamait sa saison en Ligue 1 ce samedi après-midi. Au menu des hommes de Marcelino, le Stade de Reims de Will Still. Un adversaire très redoutable et que l’OM a réussi à battre à difficile, puisque le club phocéen a dû renverser le score pour s’imposer au Vélodrome (2-1).

Pour entamer ce match, Marcelino avait opté pour un onze remanié, sans Ismaila Sarr au coup d’envoi mais avec la titularisation d’Iliman Ndiaye. Si dès le début de la partie l’attaque marseillaise a essayé de se montrer, la défense n’était pas encore en place et après 10 minutes de jeu, Junya Ito est venu mettre un énorme coup de froid au Vélodrome en ouvrant le score sur une passe décisive de la tête de Marshall Munetsi.

Surpris d’entrée, l’OM a réagi et parviendra à revenir à la marque au bon moment. Sur un ballon récupéré à l’entrée de la surface, Iliman Ndiaye sert Azzedine Ounahi qui ne se laisse pas prier en fusillant Yehvann Diouf avec une grosse frappe (23e). Dans une première période animée, Rémois et Marseillais se verront chacun refuser un but, d’abord pour Ito (38e) sur un ballon sortie à la limite du terrain puis pour Vitinha (41e).

C’est donc après le retour des vestiaires que l’Olympique de Marseille fera la différence. Grâce à une très bonne entrée en jeu d’Ismaïla Sarr, l’OM a pu accélérer et obtenir plusieurs occasions. C’est finalement un but de Vitinha (73e) qui assure la victoire aux siens grâce à un joli travail de Sarr. Place désormais à la rencontre retour contre les Grecs du Panathinaïkós, où il faudra également renverser le score après la défaite (2-1) à l’aller.

