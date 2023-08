L’Olympique de Marseille a réussi son entrée en lice dans le championnat de Ligue 1 après sa victoire 2-1 devant Reims ce samedi.

Après une défaite lors de son premier match officiel cette saison (contre Panathinaïkos en tours préliminaires de Ligue des Champions), l’Olympique de Marseille a enfin lancé sa saison. Au Vélodrome ce samedi pour suite de la première journée de ligue 1 contre Reims, l’OM a empoché les trois points. Avec Iliman Ndiaye mais sans Ismaila Sarr au début du match, les phocéens ont cependant reçu une douche froide puisque Reims ouvre les hostilités avec un but d’Ito dès la 10e minute de jeu (0-1).

Plus précis dans les transmissions, les reimois se montrent plus dangereux que les locaux dans les premiers instants du match. Mais le coup d’éclair va venir d’Azzedine Ounahi qui égalise d’une magnifique frappe enroulée en dehors de la surface (23e, 1-1). Comme dans un ring de boxe, les deux équipes se rendent coup pour coup. Quelques minutes avant la pause Ito croit doubler la mise, mais le but du japonais est invalidé après consultation de la VAR.

Iliman dans le dur, Ismaïla Sarr une entrée remarquée !

Après la pause, Iliman Ndiaye muselé par la défense va céder sa place à Pierre Emerick Aubameyang alors qu’Ismaila Sarr va faire son entrée à la place de Mughe, blessé. Grâce à sa vitesse et sa percussion sur l’aile droite, l’ex joueur de Watford va insuffler une nouvelle dynamique à l’OM. Le champion d’Afrique sera d’ailleurs à l’origine du deuxième but de Marseille avec une passe décisive adressée à Vitinha (73e). Le score n’évoluera plus et Marseille démarre idéalement le championnat avec cette victoire très importante 2-1.

⏱ 90’+5 | #OMSDR 2️⃣-1️⃣ 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 ✅

Grâce à des buts signés @AzzedineOunahi et @9Vitinha, les hommes de Marcelino démarrent le championnat avec un succès important à domicile 💪 🗓 Prochaine étape : le match retour ce mardi à l’@orangevelodrome 🆚… pic.twitter.com/bF6DIl5Zrt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 12, 2023

