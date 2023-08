Al-Nassr a remporté sa première Coupe Arabe des Clubs Champions, face à Al-Hilal (2-1). Le premier duel entre Kalidou Koulibaly et Sadio Mané en Arabie saoudite tourne donc à l’avantage de l’attaquant.

Sadio Mané sourit et Kalidou Koulibaly triste, ça ne pouvait qu’être l’un ou l’autre. La toute première confrontation entre les deux Sénégalais depuis leur départ du football européen et leur arrivée en Arabie saoudite débute symboliquement par une renversante victoire de l’attaquant. Sadio Mané et sa nouvelle équipe d’Al-Nassr se sont effet imposés face à Al-Hilal (2-1), lors de la finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions disputée samedi après-midi au King Fahd Stadium, à Ta’if, dans une ambiance dingue et un match très rythmé.

البطولات تُنتزع ولا تُعطى ! صاااااااااااافرة النهااااااااية 🤩

رسميييييًا البطولة 46 للعاااااالمي الأول 🔥#النصر أبطاااااااااال #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆 pic.twitter.com/uBa6LGdROC — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 12, 2023

Emmené par toutes ses recrues estivales, Al-Nassr a d’abord été pris par la folle intensité d’Al-Hilal. Les débordements de Michael Delgado, Salem Al-Dawsari et de Malcom ont fait passer de nombreux frissons en début de partie, mais leurs efforts n’ont pas été payants. Après avoir laissé passer l’orage, la formation de Luis Castro prenait la mainmise du match et mettait le feu dans la défense emmenée par Kalidou Koulibaly. Heureusement pour le défenseur sénégalais et son équipe, il y avait un bon Mohammed Al-Owais dans les cages.

Les deux équipes se sont alors quittées sur un score nul et vierge à la pause. C’est surtout en seconde période qui tout s’est décantée et a d’abord tournée à l’avantage des hommes de Jorge Jesus. Idéalement servi par son compatriote Malcom, Michael ouvre le score à la 51e minute, récompensant un bon retour des vestiaires de son équipe. Et pour ne rien arranger pour Al-Nassr, Abdulelah Al-Amri se fait expulser pour une faute du dernier défenseur (71e). Pour autant, Sadio Mané et ses partenaires n’ont pas baissé les armes, bien au contraire.

En effet, Al-Nassr n’a jamais semblé jouer en infériorité numérique. La preuve, Cristiano Ronaldo a remis les pendules à l’heure. Une égalisation logique intervenue à la 74e minute et qui allait envoyer les deux équipes aux prolongations, là où Al-Nassr et son leader d’attaque vont dicter leur loi, en l’absence de Kalidou Koulibaly, remplacé à la fin du temps réglementaire. Sur une action menée par Sadio Mané, Seko Fofana envoie une très lourde frappe sur la transversale d’Al-Owais, et le rebond profite à CR7, qui fait chavirer tout un stade (98e). Fort de ses recrues expérimentées et talentueuses, Al-Nassr a, ainsi, remporté le premier trophée de sa nouvelle ère.

Et de un pour Sadio Mané en Arabie saoudite.

🏆 Premier trophée en Arabie Saoudite pour Sadio Mané qui remporte avec Al Nassr la Coupe Arabe des Clubs Champions 🇸🇦 🏁 Al Hilal 1-2 Al Nassr pic.twitter.com/H80320Scp7 — wiwsport (@wiwsport) August 12, 2023

wiwsport.com