Deux internationaux sénégalais titulaires au coup d’envoi pour un match dans le match. Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont alignés par Jorge Jesus et Luis Castro, à l’occasion de la finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions entre Al-Hilal et Al-Nassr, ce samedi après-midi (15h00 GMT).

We are ready, here are “JESUS” choices for the FINAL ⚽️💙#AlHilal pic.twitter.com/2gDxFjAOay — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 12, 2023

Un véritable choc entre deux équipes saoudiennes qui ont réalisé un très gros mercato estival. À noter que du côté des Bleu et Blanc, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić et Malcom sont titulaires, tout comme le sont également Marcelo Brozovic, Seko Fofana et Cristiano Ronado côté jeune et bleu.

