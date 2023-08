Pour cette deuxième journée de Championship, Middlesbrough a été corrigé 3 buts à 0 face à Coventry. Une deuxième défaite consécutive pour Seny Dieng et ses partenaires.

Ce samedi en début d’après-midi, c’était un duel entre deux équipes de play-offs la saison dernière qui se jouait à la Coventry Building Society Arena. Pour le premier déplacement de la saison en championnat, Middlesbrough n’a pas brillé face à Coventry. Les hommes de Michael Adrian Carrick ont été battus 3 à 0.

Il s’agit là, de la deuxième défaite en deux matchs pour les partenaires de Seny Dieng qui s’étaient déjà inclinés contre Millwall en ouverture de la Championship. Le portier sénégalais a réalisé une bonne première période avec trois arrêts mais n’a rien pu faire pour éviter un lourd revers à Boro, déjà en grande difficulté.

