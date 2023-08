Sorti par la petite porte du football européen, après une saison quasi blanche à Chelsea, Edouard Mendy a choisi, comme beaucoup d’autres grands footballeurs, l’exil saoudien. Alors qu’une nouvelle saison de Saudi Pro League débute ce vendredi avec la rencontre entre son équipe Al-Ahli et Al Hazem, le portier doit démontrer qu’on peut toujours compter sur lui.

Ce vendredi 11 août, Al-Ahli ouvre la saison 2023-2024 de la Saudi Pro League avec la réception d’Al Hazem (18h00 GMT sur Canal+). De retour dans l’élite saoudienne après une grosse saison passée en Deuxième Division, à l’image de son premier adversaire pour cette campagne, le Club Royal (surnom donné au Al-Ahli Football Club) sera principalement l’équipe chargée d’entamer ce qui, pour beaucoup d’amateurs du ballon rond, représente une nouvelle ère dans le football mondial. D’autant que l’Arabie saoudite et ses différents clubs ont effectué un mercato estival à la fois exceptionnel et étonnant, en faisant venir plusieurs figures du football européen. Parmi eux notamment, Edouard Mendy (31 ans).

Recruté du Stade Rennais par Chelsea lors du mercato estival de 2020 pour 24 millions d’euros, le portier international sénégalais n’a clairement pas eu la fin qu’il souhaitait à Londres. Élément incontournable du dispositif de Thomas Tuchel dès son arrivée, l’ancien joueur du Stade de Reims a disparu des radars au fil des saisons, après avoir mené les Blues au sommet de l’Europe avec un titre en Ligue des Champions au bout de la saison 2020-2021. Souvent sur le flanc ou diminué, plombé par ses erreurs à répétition qui ont conduit à un terrible manque de confiance de la part de ses entraîneurs, de Frank Lampard en passant par Graham Potter jusqu’au dernier Mauricio Pochettino, Mendy a été prié de plier bagage.

Marquer son territoire autour de grandes stars

À l’heure de prendre une décision pour son avenir, le champion d’Afrique avait l’embarras du choix. Il était en effet pisté par l’AS Monaco, Nice, Inter Milan et Tottenham pour poursuivre son aventure européenne. Vu son talent, que le meilleur gardien de la dernière Coupe d’Afrique des Nations a été choisi de rejoindre l’Arabie saoudite, a pu surprendre. Arrivé en qualité de première recrue du mercato estival d’Al-Ahli, Edouard Mendy est venu pour se relancer, pour retrouver de la confiance et sortir de l’ombre de lui-même. Même s’il semble plus qu’évident que le côté économique, avec un salaire mirobolant, est l’argument qui a fait pencher la balance pour que l’international sénégalais rejoigne le club de Djeddah.

Difficile de jauger à ce jour le niveau de Mendy, qui n’a disputé que des rencontres de préparation depuis qu’il a débarqué à Al-Ahli, mais on devrait savoir bientôt si l’ancien Rémois commence à remonter la pente. Abondance de bien ne nuit pas mais même dans une équipe qui compte Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin et maintenant Franck Kessié, le Sénégalais se doit de se montrer convaincant dans sa propre zone, marquer son territoire, se rassurer pour rassurer son équipe et surtout les dirigeants du club saoudien. Contre l’Al Hazem, Edou Mendy sera déjà sous les projecteurs. Un baptême essentiel pour faire face à une saison qui s’annonce longue… et à un retour en Équipe Nationale ?

wiwsport