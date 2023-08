Une erreur d’Edouard Mendy n’a pas empêché Al-Ahli d’entamer de la meilleure des manières possibles la nouvelle saison de Saudi Pro League en battant Al Hazem (3-1), grâce à un triplé de Roberto Firmino.

Arrivé en Arabie saoudite il y a quelques semaines après des derniers mois compliqués à Chelsea, Edouard Mendy espérait un autre scénario que celui vécu face à Al Hazem (3-1) pour ses grands débuts avec Al-Ahli dans la Saudi Pro League. Alors qu’il était à deux doigts de commettre un penalty après 13 minutes de jeu, la responsabilité de l’international sénégalais est engagée sur l’unique but concédé par sa nouvelle équipe. Une erreur qui n’a pas empêché aux siens d’entamer la saison par un succès assez logique.

Aligné dans les cages d’Al-Ahli par Matthias Jaissle, Edouard Mendy n’a pas eu à se déployer en première période, à l’exception près d’une petite frayeur qu’il s’est faite à la 13e minute en ratant son contrôle avant de faucher l’attaquant adverse, sanctionné pour simulation dans la surface. Mais comme à l’accoutumée, l’ancien joueur de Chelsea s’est mis les bâtons dans roues à cause de son jeu au pied. Sur une passe en retrait de son coéquipier, Mendy tente une relance direct ; trop court pour permettre à Kessie de récupérer, ce qui permet en revanche à Vina de le lober et réduire le score pour Al Hazem en début de seconde période.

La suite du match pour le champion d’Afrique n’a pas été calme, tant l’équipe adverse a mis une pression sur son but. Néanmoins, il a réussi à sortir un bon arrêt dans la foulée pour éviter l’égalisation. Au bon moment puisque quelques instants plus tard, l’attaquant brésilien et nouveau capitaine d’Al-Ahli, Roberto Firmino, s’illustre comme il en a l’habitude en mettant à l’abri son équipe avec un triplé qui le met déjà dans la course pour le titre de meilleur buteur de la Saudi Pro League. Une bonne entame de saison, donc dans l’ensemble, pour Le Club Royal qui tentera d’enchaîner puis de confirmer sur le terrain d’Al-Khaleej le week-end prochain.

