Avec sa « Dream team », Al Ahli a régalé lors de la première journée du championnat de première division saoudienne. Avec Édouard Mendy dans les cages, les « verts » ont pris les devants dès l’entame grâce à un doublé de Roberto Firmino (6e – 10e). Créant déjà une relation technique privilégiée avec Riyad Mahrez, l’attaquant brésilien s’est montré très en jambe dans une première période maîtrisée par les siens.

En seconde période alors que tout semblait aller comme sur des roulettes, Edouard Mendy va donner l’occasion à l’équipe adverse de réduire le score. Sur une mauvaise relance qui atterri sur les pied de Vinicius Goes de Souza, ce dernier lobe magnifiquement le portier sénégalais qui ne peut que constater les dégâts (50e, 2-1).

Bousculé par l’équipe d’Al Hazem qui sent qu’il y’a de la place pour créer l’exploit, Al Ahli va une nouvelle fois s’appuyer sur Firmino qui claque un triplé après un parfait service de Frank Kessié (72e ). Al Ahli démarre ainsi idéalement le championnat avec une victoire 3-1 sur Al Hazem Saudi Club.

FULL TIME

Al-Ahli 3️⃣ : 1️⃣ Al-Hazem

We start with a WIN 💪

THREE by Bobby! 🤩#AHLIFC ⚽️#الأهلي_الحزم #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/XlyqJtPMHF

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 11, 2023