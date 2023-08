Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s’est réuni ce jeudi 10 août au siège de ladite instance pour battre en brèche plusieurs sujets phares notamment la candidature du Sénégal à la CAN 2027.

C’est ainsi l’un des sujets importants de la réunion du COMEX de ce jeudi. Le dossier de la candidature du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a été présenté aux membres du comité exécutif mais aussi à la délégation de la primaire et du ministère des sports venus assister à la rencontre. Ainsi, au terme de ce conclave où une vidéo de présentation de la candidature du Sénégal a été projetée, il a été décidé de reproduire la même démarche à l’assemblée générale de la FSF qui aura lieu ce samedi à Toubab Dialaw

« Il faut faire en sorte que l’ensemble des acteurs du football puisse porter ce projet qui est un projet national. Avec les résultas qui ont été fait par l’équipe nationale, il est important que nous puisons défendre au plus haut niveau cette candidature. Le Sénégal a les capacités pour organiser et les autorités politiques sont déterminés. Il s’agit maintenez pour les acteurs du football de porter cette candidature pour que le Sénégal puisse triompher et être choisi pour organiser cette CAN 2027 » a déclaré Augustin Senghor.

Wiwsport.com