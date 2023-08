Habib Diarra est sans doute le joueur sénégalais le plus convoité de ce mercato estival. Après Lens et Juventus, Chelsea entre dans la course pour signer le jeune milieu de terrain de Strasbourg.

La position du président de Strasbourg, Marc Keller n’est pas consommée par les prétendants de Habib Diarra. Alors que le club alsacien se montre ferme à l’idée de ne pas vendre sa pépite sénégalaise, les clubs intéressés continuent de faire le forcing. Après Lens et Juventus qui suivent de près le dossier de Diarra, on apprend ce vendredi via Nicolo Schira que Chelsea a le joueur dans son viseur et est enclin à s’offrir ses services.

Les Blues réussiront-ils à convaincre Strasbourg ? En tout cas les Blues partent avec un avantage dans ce dossier puisque le club présidé par Keller est nouvellement acquis par les propriétaires de Chelsea, BlueCo. Dossier à suivre de près !

wiwsport.com