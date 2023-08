Très actif sur ce mercato estival, İstanbulspor s’est officiellement attaché les services d’Alassane Ndao. L’ailier sénégalais est le troisième Lion à rejoindre la formation istanbuliote cet été.

De retour en Süper Lig pour la saison à venir, İstanbulspor veut tout mettre à son avantage pour réaliser une bonne campagne 2023-2024 dans l’élite du football turc. Pour ce faire, l’équipe entraînée par Fatih Tekke s’est montrée active depuis l’ouverture de cette période de transferts. Après notamment les arrivées de Mamadou Mendy et Racine Coly, c’est autour d’Alassane Ndao de débarquer.

Libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Ahli, l’ancien ailier du Fatih Karagümrük et d’Antalyaspor s’est engagé pour une saison et apportera son expérience dans ce Championnat. Du haut de ses 26 ans, Alassane Ndao a disputé 76 matchs de Süper Lig, marquant 15 buts et délivrant 11 passes décisives. Il pourrait former un bon duo avec Mamadou Mendy, tout en s’appuyant sur Racine Coly.

This is İstanbulspor! 💛🖤 ✍🏻 İstanbulspor ailesine hoş geldin 𝗔𝗹𝗮𝘀𝘀𝗮𝗻𝗲 𝗡𝗱𝗮𝗼. pic.twitter.com/dROWaEE53g — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 11, 2023

wiwsport.com