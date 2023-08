Albourakh Events a intégré le combat préliminaire entre Boucher ketchup (Ecole de lutte Mor Fadam) et Wouly (Baol) dans sa journée du 12 novembre, date du choc entre Eumeu Séne et Tapha Tine.

Petit à petit les affiches du 12 novembre prochain se dévoilent. Après avoir ficelé le grand combat entre Eumeu Séne (Tay Shinger) et Tapha Tine (Baol Mbollo), le promoteur Baye Ndiaye a mis aux prises Mbaye Gouy Gui v Marley 2 et Thiatou D. Fall et Coly Faye 2. Ce vendredi il a été rendu public l’officialisation du quatrième combat de cette journée entre Wouly (Baol) et Boucher Ketchup (Ecole de lutte Mory Fadam)

Battu lors de son dernier combat par Ziza de l’écurie Raam Daan le 15 juillet 2023, Boucher a ainsi l’occasion de se racheter contre Wouly dans ce combat « d’exhibition » qui va ravir les amateurs de lutte à l’arène nationale.

Wiwsport.com