Le Rayo Vallecano effectue un début de saison réussi en Liga en s’imposant 0-2 à Almería, en ouverture du Championnat. Dion Lopy a débuté avec les Andalous alors que Pathé Ciss est entré en seconde période.

Début de saison réussi pour le Rayo Vallecano et son nouvel entraîneur Francisco Rodríguez ! Le club madrilène est allée s’imposer sur la pelouse d’Almería ce vendredi soir (0-2) et gagne le premier match de la saison en Liga. Une victoire acquise en grande partie en seconde période grâce à des buts sur penalty d’Isi Palazón (20e) et du Français Randy Nteka (28e).

À noter que le jeune milieu de terrain international sénégalais Dion Lopy, arrivé il y a quelques jours en provenance du Stade de Reims, a fait ses débuts avec Almería en faisant son entrée en jeu dans le dernier quart d’heure (77e). De son côté, son compatriote Pathé Ciss, annoncé sur le départ et dans le viseur de Girona, est rentré en début de seconde période.

⚡️ ¡¡¡➕3⃣ EN ALMERÍA!!!

Empezamos con victoria, a domicilio, con goles de @Isinhho y Nteka. Buen viaje de vuelta a casa a los rayistas desplazados hasta el Power Horse Stadium 👏#AlmeríaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/7hNeESqxls — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 11, 2023

wiwsport.com