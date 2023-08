Nicolas Jackson fait déjà parler de lui en Angleterre alors que les comparaisons ne s’arrêtent plus avec les légendes qui ont marqué l’histoire du championnat. Son coéquipier, Ben Chilwell l’a récemment comparé à Jamie Vardy pour sa puissance de course face aux défenseurs adverses.

S’adressant exclusivement à TalkSport à propos de Jackson, Ben Chilwell a donné ses impressions sur l’attaquant des Lions Nicolas Jackson. « C’est un type d’avant-centre très différent de beaucoup d’avant-centres que vous voyez de nos jours, de manière positive », a-t-il d’abord déclaré.

L’ancien joueur de Villarreal a déjà noué un contact chaleureux avec tous ses coéquipiers dans le vestiaire de Chelsea. Mais Jackson s’illustre plus par sa puissance face aux défenses adverses. Une allure de déjà-vu pour Chilwell : « C’est en quelque sorte une belle surprise de voir un n°9 qui adore courir derrière, ça me ramène un peu à l’époque où j’étais à Leicester avec Vardy. C’est définitivement un attribut fort à avoir quand on peut faire ça et le faire d’une manière très menaçante », a confié le défenseur anglais.

Latéral gauche des Blues et coéquipier de l’international sénégalais, Ben Chilwell souhaite une très bonne aventure à Jackson avec la complicité de l’équipe. « J’espère que nous pourrons tous lui donner le service dont il a besoin et le service dont je suis sûr qu’il obtiendra quand il aura un tel rythme et qu’il voudra se placer derrière les défenses », a-t-il conclu.

Une telle comparaison montre combien Jackson est et crée un engouement sur sa personne, si on revoit les performances historiques de Jamie Vardy avec Leicester, notamment un titre de meilleur buteur du championnat en 2016.

