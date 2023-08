Un an après son départ de Saint-Etienne, Assane Dioussé est de retour dans l’Hexagone. Le milieu de terrain sénégalais vient de signer un contrat avec l’AJ Auxerre en provenance de l’OFI Crète, en Grèce.

Alors qu’il lui restait un an de contrat à l’OFI Crète, dans le Championnat grec, le milieu de terrain Assane Dioussé vient de s’engager avec l’AJ Auxerre. L’AJA est parvenu à s’attacher les services de l’international sénégalais et à lui faire parapher un contrat de trois ans. Le joueur de 25 ans va ainsi faire son retour en France après un premier passage à Saint-Etienne, qu’il a quitté qu’en 2022.

À son départ des Stéphanois, Assane Dioussé pose ses valises à Crète. Et l’aventure avec l’OFI a été idyllique, puisqu’il a disputé 34 matchs la saison dernière, marqué trois très beaux buts et délivré une passe décisive. Ce transfert à l’AJ Auxerre, qui évoluera en Ligue 2 française cette saison, sera donc un moyen pour l’ancien joueur d’Empoli, du Chievo Verone et d’Ankaragücü de confirmer.

🖊️ Assane Dioussé signe à l’AJA ! 😃 L’@AJA est heureuse d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain sénégalais de 25 ans. Il portera le numéro 18. Plus d'infos 👉 https://t.co/JvUsvyGmWv 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐚𝐧𝐞 ! 🏡#TribuAJA pic.twitter.com/LtB2DUrW02 — AJ Auxerre (@AJA) August 10, 2023

