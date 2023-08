Dans sa chasse à la première place d’Eliteserien, le Viking FK Stavanger peut compter sur Djibril Thialaw Diop en défense. D’abord remplaçant en début de saison, il a peu à peu gagner sa place pour devenir indiscutable.

Y a-t-il une équipe du Championnat norvégien qui fasse mieux que le Viking FK Stavanger depuis le mois de juin ? Pas sûr de pouvoir en trouver une tant le VFK réalise depuis plusieurs semaines une campagne remarquable. Avec huit victoires de rang, les hommes de Morten Jensen sont revenus à trois points seulement du leader d’Eliteserien avec un match en moins et mènent un train d’enfer dans la course au podium en D1. Si l’attaque est prolifique, le secteur défensif impressionne tout aussi. À l’image de cette solidité, Djibril Thialaw Diop s’est imposé sur l’axe central de la défense.

Depuis cinq matchs et notamment après sa prestation contre Brann, durant laquelle il est parvenu à annihiler la plupart des velléités offensives adverses, l’ancien pensionnaire de Génération Foot est devenu un élément incontournable du onze de départ du Viking FK. Pourtant, la tâche n’a pas été si simple puisque le joueur de 24 ans n’a disputé «que» 102 minutes sur les 10 premières journées de championnat, pour seulement une titularisation face à Rosenborg en ouverture de la saison. Il lui a surtout fallu la grave blessure de Gianni Stensness pour gagner sa place aux côtés de David Brekalo.

Dimanche, Djibril Thialaw Diop a été plus que solide lors de la victoire 3-2 contre Bodø/Glimt. Dans un match où le leader du championnat s’est procuré le plus d’occasions, le numéro 5 du Viking FK s’est montré impérial. Un placement juste, des interventions propres, de bonnes relances et même un apport offensif : «DTD» a livré un très grand match malgré les deux buts concédés par son équipe. En mai dernier, l’ancien international local avait marqué son deuxième but avec le club norvégien, lors du large succès (5-0) contre Forus og Gausel au premier tour de la Coupe de Norvège, confirmant sa puissance.

Au fil des rencontres, le Thiessois est monté en puissance, formant une bonne complexité avec Brekalo et couvrant donc parfaitement l’absence du malheureux Stensness. Et le Sénégalais n’a pas grand-chose à envier à l’Australien. Il est solide dans les duels aériens et les interventions, rapide et bon dans la relance. S’il ne joue «que» dans le championnat norvégien, Djibril Thialaw Diop peut prétendre franchir dans les prochains mois un nouveau pallier dans sa carrière, celui de débarquer dans un club évoluant dans le top 5 européen. Mais avant, il faudra confirmer en Eliteserien et finir le plus haut possible en Championnat avec le Viking FK Stavanger, où Diop est sous contrat jusqu’en 2026.

