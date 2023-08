Samedi dernier, à l’occasion du gala des managers, le combat-leader devait être disputé par Zambala et Blindé. Ces deux lutteurs se sont absentés et les arbitres ont décrété un double forfait. Mais le CNG, qui a tenu sa réunion de bureau hier mercredi, a pris des sanctions à l’encontre des deux lutteurs.

Voilà comment, Blindé (il était venu à la réunion avec son manager Sawrou Fall) à qui on reproche son absence non justifiée en plus d’avoir pris un combat en MMA alors qu’il était sous contrat, est suspendu pendant deux ans. Son adversaire Zambala (seul son manager Cheikh Ndoye était présent), prend un an de suspension.

Aussi, les deux lutteurs sont sommés de rendre intégralement les acomptes sur cachet qu’ils avaient reçus des managers.

Les ArenesTv