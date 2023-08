Du 14 au 20 aout prochain, la ville de Casablanca va accueillir les Championnats d’Afrique de Karaté en senior, junior et cadet. Les athlètes sénégalais se préparent pour cette compétition mais risquent de ne pas y prendre part.

Le président de la fédération de Karaté a tiré la sonnette d’alarme en exposant la situation aux médias. « Nous sommes à quelques jours du démarrage des championnats d’Afrique de Karaté et rien ne bouge du côté du ministère. C’est une situation qui est très déplorable et on ne sait pas si cela va se décanter ou pas. On compte sur le premier ministre – ministre des sports. C’est une situation qui n’aide pas au niveau des performances. Parce qu’on ne peut pas à chaque fois, à la dernière minute, qu’on valide les billets, qu’on confirme les voyages. Les athlètes se préparent mais ils ne sont pas tranquilles. Ils ne savent pas s’ils vont voyager ou pas. C’est une situation assez bizarre et il va falloir trouver des solutions pour que le sport sénégalais se développe et que les athlètes soient performants d’autant plus qu’on organise les JOJ 2026. On avait déposé la demande depuis très longtemps. » Une déclaration de Mouhamed El Moctar Diop partage dans le forum de l’association nationale de la presse sportive (ANPS).

Au Maroc, tout semble prêt pour accueillir les joutes. Ce sera la 22e édition des Championnats d’Afrique pour les Seniors, la 14e pour les juniors et concernant les cadets ce sera la 6e fois. Les compétitions auront lieu en Kumite et Kata et concernent des athlètes âgés de 14 ans à plus de 18 ans.

wiwsport.com