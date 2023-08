Successeur d’Ambroise Sarr à la tête de l’équipe nationale de lutte, coach Bafa Guèye, dans un entretien avec nos confrères de Les ArènesTv, qui revient fraîchement des Jeux de la Francophonie, parle de ses débuts sur le banc de la Tanière.

Comment avez-vous vécu votre première sur le banc de l’équipe nationale ?

Ma première sortie sur le banc comme entraîneur national, je l’ai vécue avec beaucoup de philosophie et de sérénité ; car c’est mon milieu et je me suis vite adapté.

Que représente ce premier titre pour vous, bien que dans des conditions difficiles ?

Pour ce premier titre, je rends grâce au bon Dieu qui nous l’a donné et prie pour que ça continue.

Quelle lecture globale faites-vous de l’équipe nationale ?

L’équipe nationale a de très bons lutteurs et un staff patient et attentif. Maintenant, il reste à travailler davantage et continuer la détection des jeunes talents afin de les suivre.

3 médailles d’or en individuel. Êtes-vous satisfait ou vous êtes-vous dit que vous pouviez faire mieux ?

Je suis satisfait des résultats car l’essentiel est fait. Tous les garçons sont rentrés avec des médailles.

Avec les ArenesTv