Moustapha Gaye devrait davantage s’écarter du basketball sénégalais après sa démission au poste d’entraîneur de la sélection féminine. Le technicien sénégalais aurait déposé sa démission sur la table de la FSBB.

L’après AfroBasket féminin 2023 continue de nous servir des rebondissements. Après moult déclarations interposées qui ont remué la famille du basket sénégalais, c’est dans les instances qu’il semble y avoir du mouvement ces dernières heures.

A l’en croire un message crédité à Moustapha Gaye qui aurait fuité sur la toile, l’ex sélectionneur des Lionnes a déposé sa démission au poste de Directeur Technique National. « Monsieur le président de la fédération sénégalaise de basket ball, Je viens par ce message vous demander de me décharger de mes fonctions de directeur technique national pour des raisons personnelles. Tous mes remerciements et ma gratitude d’avoir pensé à moi pour cette fonction combien prestigieuse. Merci encore pour ces trois années de collaboration. Mes remerciements sincères à tous les membres du comité directeur et bonne chance pour l’atteinte de vos objectifs futurs », a signé Mamadou Moustapha Gaye dans le message qui fait le tour des réseaux sociaux.

Un message repris par la presse mais que les hautes voix de la Fédération Sénégalaise de Basketball tardent à confirmer. Si cette nouvelle venait à être vérifiée, cela surprendrait plus d’un au vu de la dernière sortie de Moustapha Gueye qui se voyait encore dans le court terme à son poste. Nous y reviendrons !

wiwsport.com