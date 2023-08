Le choix de Sadio Mané de quitter l’Europe et de s’engager pour quatre ans avec le club saoudien d’Al-Nassr avait de quoi surprendre. Mais l’attaquant sénégalais a donné ses raisons.

N’entrant plus dans les plans du Bayern Munich, Sadio Mané est devenu l’un des gros calibres des joueurs ayant brillé en Europe avant de rejoindre l’Arabie saoudite sur ces derniers mois. Un choix surprenant que le nouvel attaquant d’Al-Nassr a tenu à clarifier. L’ancien joueur de Liverpool a affirmé avoir échangé avec plusieurs de ses anciens partenaires au sein du club anglais, à l’instar de Roberto Firmino, Fabinho et Jordan Henderson qui ont également débarqué en Saudi Pro League cet été.

« Tout d’abord, je pense que j’ai parlé avec Firmino, bien sûr », a-t-il révélé dans un entretien avec The National. « Je pense qu’il voulait que je vienne dans le mauvais club – je plaisante ! Il a toujours appelé deux ou trois fois pour me convaincre de venir à Al Ahli. En même temps, j’ai parlé avec Fabinho parce qu’il était assez proche de moi et il voulait aussi que je vienne à Al Ittihad, mais dès qu’Al Nassr est venu, j’ai choisi Al Nassr. Bien sûr, Henderson est également ici, et il m’a envoyé un message il y a deux jours pour me souhaiter bonne chance et je suis ravi de rencontrer tous ces gars formidables. »

« Ma mère a été la première à voter »

De confession musulmane, Sadio Mané n’a pas caché l’importance de rejoindre un pays qui partage les mêmes croyances que lui, surtout après avoir reçus des conseils de sa maman. « Depuis que j’en ai eu l’occasion, j’ai parlé à ma famille, et elle était bien sûr la plus heureuse parce que c’est un pays musulman. Ma mère m’a particulièrement encouragé à y aller. Ma mère est musulmane comme moi, elle a été la première à voter pour que j’y aille et toute ma famille était ravie que je vienne ici, donc ce n’était pas difficile – c’est important pour ma foi. »

Parti en Arabie Saoudite, Sadio Mané n’y est pas pour autant en vacances. La preuve, le champion d’Afrique sénégalais et Al-Nassr viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Et le joueur de 31 ans n’a pas caché son envie de remporter des titres aux côtés notamment de Cristiano Ronaldo. « Je suis heureux de faire partie de ce projet et pour le faire avancer, nous avons un bel avenir devant nous », a-t-il insisté.

« Je pense que vous pouvez voir à quelle vitesse tout se passe pour moi, car il (Cristiano Ronaldo) est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire sinon le meilleur bien sûr, et c’était facile pour moi, il me facilite les choses. Et (le milieu de terrain brésilien) Anderson Talisca et les autres garçons, ce sont tous de très bons joueurs et je suis vraiment ravi de commencer le championnat avec tous ces garçons pour faire du club un véritable succès. »

Al Nassr's newest player Sadio Mane is speaking about his latest career move to Saudi Arabia pic.twitter.com/KYBmFTdcDP — The National (@TheNationalNews) August 9, 2023

