Le championnat sénégalais de Volley-Ball touché à sa fin. Le 11 et 12 Août prochains, le Stade Marius Ndiaye de Dakar accueillera les phases finales du Championnat du Sénégal Elite de Volley-Ball. Les demi-finales vont tenir le 11 et le 12 il y aura les deux finales (dames, hommes).

Le Stadium Marius Ndiaye sera le nid du volley-ball sénégalais cette semaine avec les affiches des phases finales du championnat Elite. En effet, ce vendredi 11 et le samedi 12 vont s’y disputer les demi-finales et les finales du championnat féminin et masculin de Volley-ball. Le stade va donc vibrer aux rythmes du volley-ball. ISEG SPORTS chez les Hommes et SALTIGUE chez les Dames, Champions et Championnes du Sénégal 2022, vont remettre leur titre en jeu. Et c’est les dames qui vont ouvrir le bal.

Le premier match sera un derby rufisquois entre SOCOCIM et Saltigue (09h). Cette dernière tenante du titre, fera face à une ambitieuse équipe de la Sococim. Saltigue, championne la saison passée, a réalisé une édition 2023 sans faute. L’équipe rufisquoise a remporté tous ses matchs. Elle a aussi participé à la coupe d’Afrique des clubs champions en Tunisie, où elle a effectué un bon tournoi. Saltigue devra cependant se méfier de la Sococim. Une équipe avec un riche palmarès et qui veut retrouver le chemin de la finale. Un derby rufisquois en demi-finale qui s’annonce palpitant. Après ce derby, Diofior et l’UG vont entrer en scène à (11h). Un match qui promet de belles choses. Les deux formations n’ont jamais remporté le titre. Elles auront donc l’envie d’aller en finale afin de glaner leur premier sacre. Diofor a réalisé une campagne sans faute et voudra continuer sur belle lancée. Face à Diofior, c’est l’équipe de l’UGB qui cherche à se qualifier pour la première fois en finale.

Dans l’après-midi, c’est autour des hommes de faire leur entrée en lice. La première demi-finale va regrouper les deux finalistes de la saison dernière. Il s’agit de l’ISEG et l’ASFA (13h). D’abord l’ISEG, club né en 2017, a décroché le titre de Champion du Sénégal l’année dernière. Cette saison, les joueurs de l’ISEG ont montré leurs forces en remportant le tournoi d’ouverture de la saison, puis en ne concédant qu’une seule défaite en phase de poule face à l’équipe de FOULADOU. Face aux favoris de la compétition, c’est l’équipe historique de l’ASFA -7 fois championne du Sénégal – qui devra prendre sa revanche pour la place en finale. La dernière demi-finale opposera les équipes masculines de l’UGB et de l’ASC VILLE DE DAKAR (15h). Les joueurs de l’Université Gaston Berger ont décroché la première place de leur poule avec une seule défaite au compteur (face à l’ASFA). Une équipe qui connaît bien les phases finales puisqu’elle enregistre deux titres de Champion du Sénégal (2016 et 2019). Cette équipe expérimentée affrontera lors de cette demi-finale, le tout jeune club de l’ASC VILLE DE DAKAR. Cette équipe, créée cette année, est la surprise de cette saison. En effet, ce nouveau collectif est parvenu à décrocher sa place en demi-finale pour sa première année d’existence, une performance historique. Le promet donc d’être âprement disputé.

