En fin de contrat dans un an, le défenseur âgé de 31 ans devrait prolonger son contrat au Maccabi Haïfa et obtenir une revalorisation salariale.

Si ce n’est LA meilleure, Abdoulaye Seck est certainement l’une des meilleures recrues du Maccabi Haïfa sur ces dernières saisons. Arrivé l’été dernier après quatre saisons en Belgique du côté du Royal Antwerp, le défenseur international sénégalais (31 ans, 6 sélections, 1 but) s’est rapidement imposé au sein de l’effectif du club israélien, s’octroyant un rôle de leader tant sur les pelouses qu’en dehors.

Un accord pour une prolongation

Lors de sa première saison, en 2022-2023, l’ancien joueur du Stade de Mbour et du Casa Sports a disputé la bagatelle de 37 matchs durant lesquels il aura réussi à marquer 7 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques pour le moins étonnantes pour un défenseur central. Et le mariage entre le Maccabi Haïfa et son champion d’Afrique ne semble pas proche de connaître son épilogue.

Les deux parties semblent en effet d’accord pour prolonger l’aventure ensemble et jusqu’en 2027. Les discussions autour d’une éventuelle prolongation gravitent déjà depuis quelques mois. Elles avancent dans le bon sens selon les informations du média local One, puisqu’il existerait déjà un accord entre le joueur et le club israélien. À tel point qu’une officialisation pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Un effort financier de la part des dirigeants du Maccabi Haïfa est aussi annoncé. En effet, s’il venait à rempiler avec la Locomotive Verte, Abdoulaye Seck percevrait désormais un salaire de 400 000 euros, ce qui prouverait un peu plus l’envie du champion d’Israël de conserver son roc sénégalais. En attendant, joueur et club se concentrent sur une qualification en phase de groupes de Ligue des Champions.

wiwsport.com