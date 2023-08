Les championnats sénégalais de Ligue 1 et 2 sont bouclés. La lutte pour le titre de meilleur buteur et meilleur passeur dans les deux divisions a livré ses résultats. En ligue 1, Abdoulie Kassama (Casa) termine en haut du classement des meilleurs buteurs suivi par Cheikh Ibra Diouf (Guédiawaye). Pour la ligue 2, c’est Abdou Aziz Cissé (USO) qui vient en tête suivi par Mamadou Lamine Diatta (OSLO).

C’est fini pour la saison 2022-2023. C’est le moment de faire un zoom sur les joueurs qui se sont révélés cette saison. Cette année en Ligue 1 sénégalaise, 182 matchs ont été disputés pour 309 buts inscrits. Les attaquants se sont illustrés cette saison.

Abdoulie Kassama meilleur buteur de Ligue 1

En ce qui concerne les meilleurs buteurs du championnat, Abdoulie Kassama, du Casa Sports arrive en tête. Le milieu offensif du club ziguinchorois a inscrit 12 buts cette saison en 26 matchs. Il a été le joueur majeur de l’effectif du Casa Sports qui, en marquant douze des 32 buts des casaçais. Même si les hommes d’Ansou Diédhiou n’ont pas réussi leur mission (conserver le titre), Kassama a réalisé une saison exceptionnelle. Il a permis au Casa Sports de finir 2ème.

Derrière Abdoulie Kassama, il y a Cheikh Ibra Diouf. L’attaquant de Guédiawaye FC, termine deuxième meilleur buteur du championnat. Il a trouvé le chemin des filets à 10 reprises en 23 matchs. Il a aussi délivré 4 passes décisives. Il est donc impliqué directement sur 14 des 28 buts marqués par GFC cette saison. Autant dire qu’il a été un élément primordial pour le club de la banlieue. Le podium des meilleurs buteurs est clôturé par Jean Louis B. Diouf (Génération Foot) et Mohamed Diouf (CNEPS). Les deux joueurs arrivent ex-æquo avec chacun 8 buts. Une égalité parfaite puisse que chaque joueur a joué 20 matchs. Mohamed Diouf s’est donc bien illustré malgré la mauvaise saison réalisée par le CNEPS Excellence, qui a terminé dernier du championnat.

Abdoulie Kassama (Casa Sports) 12 buts Cheikh Ibra Diouf (Guédiawaye FC) 10 buts Jean Louis B. Diouf (Génération Foot) 8 buts Mohamed Diouf (CNEPS) 8 buts Elimane Omar Cissé (Diambars) 7 buts Ibrahima Seck (US Gorée) 7 buts Souleymane Cissé (Linguère) 7 buts

Souleymane Cissé meilleur passeur de la Ligue 1

Beaucoup de joueurs ont montré leur potentiel malgré la saison compliquée de leurs différentes équipes. C’est le cas de Mohamed Diouf avec le CNEPS, qui finit troisième meilleur buteur. Mais il n’y a pas que les buteurs, il y a aussi ceux qui les fournissent. Dans la catégorie des passes décisives, certains joueurs se sont mis en valeur. C’est le cas de Souleymane Cissé de la Linguère de Saint Louis qui prend la première place. Le milieu offensif du club nordiste a délivré 7 passes décisives. Il a aussi marqué 7 buts. La Linguère qui a réussi à se maintenir à la dernière journée, peut remercier son milieu de terrain. A la deuxième place, on retrouve deux joueurs à égalité : Mamadou Coly et Mohamadou Konaté. Le joueur du Casa Sports et celui de Dakar Sacré Cœur terminent la saison avec chacun 4 passes décisives.

Abdou Aziz Cissé, maître de la ligue 2

La course pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 2 a été palpitante. Deux joueurs ont longtemps animé cette course. Il s’agit d’Abdou Aziz Cissé (Ouakam) et de Mamadou Lamine Diatta (Oslo). A une journée de la fin, c’est l’attaquant d’Oslo qui était devant avec 13 buts celui d’Ouakam avait 12. Mais lors de l’ultime journée, Abdou Aziz Cissé a inscrit un doublé pour passer devant Mamadou Lamine Diatta. L’attaquant de l’Union Sportive de Ouakam remporte ainsi le titre de meilleur buteur avec 14 buts et à la clé une montée en Ligue 1. Mamadou L. Diatta se contente ainsi de la deuxième place avec ses 13 buts. Le podium des meilleurs buteurs est complété par Bachir Touré. Le joueur de HLM FC a bouclé sa saison avec 10 buts. Derrière ces artificiers, on retrouve aussi trois joueurs avec 9 buts. Sékou Touré (Ajel Rufisque) Baba Diop (DDFC) Almamy Mathew Fall (DUC) totalisent le même nombre de buts.

wiwsport.com