Cet événement a rassemblé près de 11 000 joueurs professionnels et amateurs venus du monde entier. Pour la toute première fois, le Sénégal a été représenté à Vegas par le club Solo Esport, avec deux champions exceptionnels : Hamza, joueur de Mortal Kombat et double champion d’Afrique en titre, ainsi que Verix, joueur de Guilty Gear Strive et classé parmi les 15 meilleurs mondiaux.

Dès leur première participation, les talents sénégalais ont stupéfié le public mondial par leur niveau de compétence, leur agilité et leur détermination. Dans la compétition de Mortal Kombat, où près de 460 joueurs étaient inscrits, Hamza s’est illustré en battant de grands champions pour sortir de sa poule et est parvenu jusqu’au top 32, avant de s’incliner face à un ancien finaliste de l’EVO. Il devient ainsi le premier Africain à obtenir un tel classement honorifique parmi plus de 450 participants.

Quant à Verix, Ismaïla Gueye de son vrai nom, il a rivalisé avec 2474 joueurs inscrits dans la compétition Guilty Gear Strive. Pendant deux jours, il a réalisé des performances exceptionnelles en battant le champion américain en titre, Tempest NYC, lors des huitièmes de finale, puis le meilleur joueur actuel au monde, Zando, pour finalement atteindre les finales. À noter que dans les compétitions de combat, les six premiers se qualifient pour les finales et obtiennent une médaille.

Applaudi par une foule de plus de 50 000 personnes venues assister aux finales de l’EVO, Verix a accompli un parcours légendaire en se hissant parmi les cinq premiers mondiaux lors de sa première participation. Une performance qui positionne définitivement l’Afrique sur la carte mondiale de l’esport.

WE ARE @EVO FINALIST ON GUILTY GEAR STRIVE

Ggs @Ismaila702 for your amazing run we are so proud of you 🤩🙏🏾🇸🇳

Thank you everybody for supporting us

