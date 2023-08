Arrivé au Stade de Reims en 2020, en provenance d’Oslo Football Académie, Dion Lopy quitté le club de la Marne pour changer drastiquement de climat. L’international sénégalais rejoint Almería, qui s’est sauvé en Liga lors de la dernière journée la saison passée. Un transfert qui pourrait surprendre plus d’un au regard des prétendants qui étaient annoncés.

Depuis la fin de l’hiver dernier, Dion Lopy a constamment été lié à des clubs notamment en France et en Angleterre. Crystal Palace, Brentford ou encore Nottingham Forest ont été cités parmi les prétendants en Premier League comme désireux de s’attacher les services du jeune milieu de terrain des Lions. A cela, il faudra ajouter les intérêts de Marseille et du Stade de Rennes. Pourtant, aucun de ces formations ne va accueillir le joueur formé à Oslo Football Académie.

Alors qu’il était plutôt attendu en Angleterre, Dion Lopy va, contre toute attente, rejoindre la Liga espagnole. Le milieu de terrain polyvalent s’est finalement engagé avec l’UD Almeria pour les 6 prochaines saisons. Les discussions entre les différentes parties n’ont pas duré et le clan Lopy, qui avait déjà obtenu un bon de sortie pour cet été, a validé la destination andalouse. Un choix que l’entourage du joueur explique par une étape cohérente de son plan de carrière.

Contre ceux qui rêver et fantasmer à l’idée de voir le prometteur milieu de terrain sénégalais évoluer en Premier League, Dion Lopy va évoluer en Liga. « Un championnat qui lui colle bien, qui matche bien avec ses qualités techniques ». Par ailleurs, Dion Lopy a besoin d’atteindre un certain niveau de jeu. Pour cela, « Almeria est une bonne option pour grandir et se bonifier », confie cette personne proche du joueur de 21 ans.

Interpellé sur le choix de rejoindre la Liga au lieu de la Premier League, la même source insiste pour dire que : « à son âge, il a besoin de jouer ! On connaît tous les qualités de Dion Lopy, mais s’il rejoint un club dans lequel il va attendre sur le banc, cela ne sera pas intéressant pour son âge ». Pour autant, Almeria est un tremplin qui pourrait, plus tard, l’envoyer vers un club plus huppé en Liga. Par ailleurs, ce transfert survient à l’aube de sa carrière internationale qu’il a entamée en mars dernier avec Aliou Cissé.

En effet, la concurrence dans l’entrejeu des Lions oblige les candidats en sélection d’être régulier et en forme, par conséquent il faudra beaucoup jouer. Réussira-t-il à s’imposer dans l’effectif du coach Vicente Moreno ? L’avenir nous en dira davantage mais ce qui est sûr est que Dion Lopy a choisi Almeria et compte donner le maximum pour enfin répondre aux attentes de ses nombreux suiveurs.

