Les hommes de Luis Castro ont arraché leur qualification en finale de la Coupa Arabe des Clubs Champions, ce mercredi 9 août face à l’Al-Shorta (1-0), grâce à un penalty obtenu par Sadio Mané et transformé par Cristiano Ronaldo dans le dernier quart d’heure.

Ultra dominant et séduisant. Al-Nassr a dû attendre les dernières minutes pour se défaire d’Al-Shorta (1-0) et se qualifier pour la grande finale de la 30e édition de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Et si Sadio Mané n’a pas réussi à marquer son premier but pour son troisième match sous sa nouvelle tunique, l’attaquant sénégalais, bien trop en jambes, a été le déclencheur principal de l’attaque des Jaune et Bleu.

Obligé de s’imposer pour continuer sa route dans cette Coupe Arabe des Clubs Champions puisqu’ayant effectué un très grand mercato estival, Al-Nassr démarre directement sa rencontre en trombe. Dès la 4, Marcelo Brozovic obtient un coup-franc et l’envoi dans la boite. La défense d’Al-Shorta passe au travers et laisse Anderson Talisca seul face au portier adverse. Mais l’attaquant brésilien manque l’immanquable.

Sadio Mané inspiré puis décisif

Appliqués et bien au-dessus de leurs adversaires techniquement, les hommes de Luis Castro arrivent à se créer quelques possibilités, dont une frappe au-dessus de Sadio Mané après une passe en retrait de Cristiano Ronaldo (8e). Face à une équipe qui n’a pas fermé le jeu, Al-Nassr continue de monopoliser le ballon et de mettre le feu dans les cages d’Ahmed Basil, qui doit même s’imposer de justesse face à Talisca (21e).

Après plusieurs minutes de domination, Sadio Mané et ses partenaires se font peur par une frappe depuis l’extérieur de la surface d’Aso Rostomm. Dans la foulée, Alex Telles, sur une talonnade bien sûr de Mané, écrase la transversale sur une lourde frappe (34e). Puis juste avant la pause, l’attaquant sénégalais refait surface avec une inspiration géniale pour servir Ronaldo, qui envoie sa tentative aux nuages.

La seconde période a été aussi animée que la première, même si Al-Nassr ne s’était plus créé de grosses situations. Et alors qu’on pensait que Saoudiens et Irakiens se dirigeaient vers les prolongations, Faissal Jasim commettait l’irréparable sur un Sadio Mané insaisissable (75e). De quoi offrir un penalty à Cristiano Ronaldo, qui cette fois-ci, ne se laisse pas prier après son but refusé en première période.

Cette unique réalisation de l’attaquant portugais aura suffi aux bonheurs d’Al-Nassr qui file donc pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Sadio Mané et ses partenaires n’attendent plus que de connaître leur futur adversaire qui sortira de la deuxième demi-finale entre Al-Hilal de Kalidou Koulibaly et Al-Shabab, dont la rencontre est prévue ce soir à partir de 18h00 GMT.

🔚 | صافـرة النهايـة!

العالمي إلى النهــــائي 👏💛

النصر 1 – 0 الشرطة ⚽️ كريستيانو رونالدو#النصر_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية pic.twitter.com/y9WTiI4KvX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 9, 2023

