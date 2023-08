En s’imposant à 10 contre 11 face à Al-Shabab (3-1), Kalidou Koulibaly et Al-Hilal ont assuré leur place en finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions où ils retrouveront Al-Nassr de Sadio Mané.

Un choc grandiose, un duel de stars : Al-Hilal a gagné le droit de défier en finale de la 30e édition de la Coupe Arabes des Clubs Champions Al-Nassr après la victoire méritée (3-1) face à Al-Shabab. Pourtant, la tâche n’a pas été facile pour Kalidou Koulibaly et ses partenaires. S’il a ouvert le score dès la 9e minute grâce à une réalisation de Mohamed Kano, Al-Hilal s’est mis un peu mis les bâtons dans les roues pour la suite de la partie.

En effet, le gardien de but des Bleu et Blanc, Abdullah Al-Mayouf, s’est fait expulsé à la 21e minute pour une faute de main en dehors de la surface. Toutefois, cela n’a pas empêché aux hommes de Jorge Jesus de breaker. Déjà buteur en quart de finale, Malcom a récidivé en doublant la mise sur une offrande de Sergej Milinković-Savić juste avant la pause, permettant aux siens de repartir des vestiaires avec un assez confortable.

Al-Shabab s’est révolté après la pause et a pu profiter de sa supériorité numérique pour réduire l’écart grâce à Gustavo Cuéllar (56e). Un but qui relançait complètement le suspense dans cette partie. Mais au final, le courage de Kalidou Koulibaly et ses partenaires a payé puisqu’ils on même ajouté un troisième but de la part d’Al-Hamddan. La finale de cette édition de la Coupe Arabe des Clubs Champions opposera donc Al-Hilal à Al-Nassr.

Une affiche de rêve pour les tous nouveaux fans du football saoudien. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo il y a quelques mois, Al-Nassr a recruté Alex Telles, Marcelo Brozovic, Seko Fofana et surtout Sadio Mané. Un recrutement qui a permis à la formation de Luis Castro de venir à bout d’Al-Shorta en demi-finale (1-0). De son côté, Al-Hilal s’appuie désormais sur Kalidou Koulibaly, Ruben Neves et bien sûr Malcom. Un gros choc.

