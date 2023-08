L’attaquant sénégalais et son équipe visent une première qualification en finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Il faudra venir à bout d’Al-Shorta cet après-midi.

La Coupe Arabe des Clubs Champions se poursuivra-t-elle pour Al-Nassr après cette journée ? Après s’être difficilement qualifié pour les quarts de finale du tournoi, le club saoudien avait réussi à se disposer non sans grandes difficultés du Raja Casablanca pour se retrouver en demi-finale ce mercredi (15h00 GMT). Désormais, place aux Irakiens d’Al-Shorta pour une place en finale.

Pour y parvenir, Luis Castro pourra compter sur sa nouvelle recrue sénégalaise Sadio Mané. L’ancien du Bayern Munich est sans surprise titulaire pour cette rencontre et tentera d’inscrire son premier but sous les couleurs d’Al-Nassr après s’être resté muet sur ses deux premiers matchs, contre le Zamalek puis face au Raja. Il est aligné aux côtés du capitaine Cristiano Ronaldo et d’Anderson Talisca.

wiwsport.com