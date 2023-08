Titularisé par son manager Ange Postecoglou il y’a deux jours lors de la large victoire des Spurs contre le Shakhtar Donetsk (5-1), Pape Matar Sarr va démarrer sur le banc ce mardi contre le FC Barcelone en marge du match du trophée Joan Gamper, rencontre traditionnelle du club catalan.

Le numéro 29 de Tottenham est remplacé dans la composition de départ par Skipp qui occupera l’entre jeu avec le malien Yves Bissouma. Le match se disputera au stade Montjuïc qui accueillera désormais les matchs du Barça puisque le Camp Nou est en réfection.

