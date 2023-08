Avec Pape Matar Sarr entré en fin de match, Tottenham a été défait ce mardi par le FC Barcelone (4-2) lors du match traditionnel du trophée Joan Gamper.

Sans Pape Matar Sarr resté sur le banc au début du match, Tottenham a disputé une première période quasi parfaite. Malgré un but encaissé dès la 3e minute, les hommes d’Ange Postecoglu vont réagir coup sur coup avec un doublé de Skipp (24e – 36e). Dépassés par l’engagement et l’intensité mise par les anglais, les catalans vont rentrer aux vestiaires avec ce retard d’un but.

Mais en seconde période Xavi insuffle de la jeunesse dans son équipe avec les entrées de Lamine Yamal, Abde Ezzalzouli, Ainsi Fati et Ferran Torres. Ce dernier va d’ailleurs lancé l’opération « remontada » en égalisant (81e 2-2). En toute fin de match, Ansu Fati et Abde Ezzalzouli vont corser le score pour permettre au Barça de remporter le trophée Gamper 4-2.

Entré à la 88e minute à la place d’Yves Bissouma, Pape Matar Sarr n’a pas pu aider son équipe.

Defeat in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/tHpTBsKLbW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023

