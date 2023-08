Non qualifié pour la Coupe du Monde 2023 qui va démarrer dans quelques jours, le Sénégal aura l’occasion de prendre part à un autre rendez mondial : les Jeux Olympiques Paris 2024. S’il parvient à se qualifier à l’issue du TPQO qui démarre le 14 aout à Lagos.

Les Lions viennent de boucler leur préparation en Chine en participant au Heyuan WUS 2023. Un tournoi de basket avec l’Iran et les Philippines ou le Sénégal a enregistré deux victoires et une défaite, perdant devant la deuxième équipe citée lors du dernier match. Conduit par l’entraineur-adjoint Mamadou Gueye Pabi, en raison de l’indisponibilité de DeSagana (retenu pour des raisons médicales), l’équipe va s’envoler vers le Nigeria ce soir. A Lagos, le Sénégal disputera un tournoi du 14 au 20 aout. Logé dans le groupe A, il fera face au Nigéria, l’Ouganda et le Mali. Dans le groupe B, se trouvent le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Guinée et la Tunisie.

Notons que 40 équipes sont engagées pour ces TPQO : 8 pays en Afrique, Amérique, Asie et 16 en Europe. Les équipes d’un même groupe s’affronteront selon un format « round robin ». À l’issue de ces matchs, les deux meilleures de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. L’équipe qui terminera à la première place d’un groupe sera opposée à l’équipe occupant la seconde place de l’autre groupe dans des demi-finales. Les deux équipes qui gagneront les demi-finales se qualifieront pour la finale. Celle-ci permettra de désigner l’équipe victorieuse de chaque TPQO. En effet, les cinq vainqueurs de ces TPQO décrocheront leur place dans les Tournois de Qualification Olympique FIBA de 2024.

Le programme des Lions (tournoi de Lagos)

Lundi 14 aout – 17h – Sénégal vs Nigeria

Mardi 15 aout – 20h – Ouganda vs Sénégal

Jeudi 17 aout – 14h – Sénégal vs Mali

