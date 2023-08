On connait désormais les numéros de maillots des Blues de Mauricio Pochettino pour la saison 2023-2024. Ce mardi, Chelsea a rendu public son effectif officiel ainsi que les numéros officiels qu’enfileront ses joueurs tout au long de la saison.

L’international sénégalais, Nicolas Jackson a hérité du numéro 15 des Blues cette saison. Pour rappel, l’ancien joueur de Villarreal a porté le numéro 43 lors des matchs de présaison avec Chelsea. Ce maillot numéro 15 est symbolique puisqu’il a été porté par la légende Didier Drogba, l’un des idoles de Jackson.

The squad numbers assigned to our summer signings for the 2023/24 campaign have been confirmed! ✅

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2023