Avec un match reporté (DUC-USC Rail) et une partie interrompue (Olympique Diourbel-US goréenne), la 13eme et avant dernière journée de National 1 masculin a finalement vu, ce week-end, le leader ISEG s’imposer de justesse devant la JA au (28-27) et l’ASFA se promener sur le terrain de la lanterne rouge Dagana (39-18). Du coup, au classement provisoire, ISEG Sports a toujours 5 unités d’avance sur les Militaires qui comptent tout de même un match de moins.

