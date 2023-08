Auteur d’une grosse saison en National 1, Niarry Tally a fait son retour en Ligue 2 depuis mai. Reste qu’en coulisses, autre chose se joue : payer les salaires de ses joueurs.

À l’ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie, l’euphorie d’une très belle saison et le retour dans le football professionnel sénégalais avec le titre de champion de National 1 voilà un peu plus de trois semaines ont depuis laissé place à quelques désillusions, et pas des moindres. Car depuis la fin de saison, les vacances de la plupart des joueurs dans l’effectif des Galactiques rythment avec vie sans salaire.

En effet, d’après nos informations, des joueurs n’ont pas perçu leurs salaires sur les deux derniers mois, soit depuis l’accession officielle en Ligue 2, mais pas que. Les promesses liées aux primes de montée et de champions de National 1 n’ont pas non plus été tenues. Si certains joueurs ont dû se résoudre au silence, non sans amertume, d’autres déplorent et espèrent rapidement une issue favorable.

Ligue Pro : Champion de National 1, Niarry Tally retrouve la Ligue 2 ➡️ Lire : https://t.co/do32rdQTKQ pic.twitter.com/Z90WP3I0WR — wiwsport (@wiwsport) July 22, 2023

