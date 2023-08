Arrivé au RC Lens en provenance de Bâle avec un contrat jusqu’en 2028 à la clé, Andy Diouf aura la lourde charge de succéder à Seko Fofana dans l’entrejeu. Mais l’ancien rennais arrive avec beaucoup d’appétit en Artois.

Après une campagne en Europa Conference League durant laquelle il a largement contribué au parcours de Bâle jusqu’en demi-finale, le joueur de 20 ans confie ne pas avoir franchement hésité lorsque Lens est venu aux nouvelles. Dans un entretien accordé à La Voix des Sports, il explique : « J’avais d’autres sollicitations, à l’étranger ou en France mais Lens, ça m’a parlé. J’ai eu des discussions avec le coach et le staff et j’ai senti qu’ils me voulaient vraiment. Et en tant que joueur, ça te rassure de voir qu’il y a des personnes qui te veulent vraiment. C’est une équipe qui a de grandes ambitions. Plus les années passent, plus ils en ont. C’est ça qui m’a parlé, et le fait qu’ils fassent confiance à de jeunes joueurs comme moi. Je n’ai pas hésité. On m’avait dit du bien du groupe avant que j’arrive ici, il n’y avait que de bons échos. Et en arrivant, ça a confirmé ce que je pensais, c’est très familial, tout le monde s’entend bien, le staff, les joueurs, tous avancent dans le même but. »

wiwsport.com – lensois.com