Après 9 jours de compétition à Kinshasa, les rideaux sont tombés pour les IXes Jeux de la Francophonie. Cette compétition sportive et culturelle qui regroupe plus de 3000 participants dont 1819 athlètes (18-35 ans) est un rendez-vous permettant aux sportifs de s’illustrer à travers différentes disciplines sportives.

Toujours présent dans cette compétition qui est censée avoir lieu tous les 4 ans, le Sénégal a terminé à la 4e place du classement général. Le basket-ball et l’athlétisme ont réussi de bonnes prestations, augmentant les titres pour le Sénégal.

Le Maroc s’impose largement à la tête du classement

Trente-sept (37) pays ont pris part à la compétition. En huit disciplines sportives, les athlètes ont concouru. Sur le classement général, le Maroc a survolé la compétition avec 58 médailles dont 23 en or pour se mettre à la première place. C’est un pas en avant pour les Marocains qui étaient derrière la France en 2017, la Roumanie (38) et le Cameroun (40) suivent.

Le Sénégal arrive à la quatrième place avec 25 médailles et se trouve devant le Burkina Faso, la France, la Cote d’Ivoire, les Iles Maurice, la RD Congo et le Canada. La Guinée équatoriale et le Vietnam clôturent le tableau du classement général des médailles avec respectivement une en bronze, aucune médaille d’argent et d’or.

Au total, 304 médailles ont été remises dont 104 en or, 104 en argent et 128 en bronze

Le Sénégal tient son rang mais compte moins de médailles

Des premiers Jeux de la Francophonie, de 1989 à nos jours, le Sénégal est un fidèle participant à cette compétition. En 2023, après deux reports, il faut noter qu’il y a eu moins d’engouement que lors de la précédente édition. N’empêche, les Sénégalais ont fait parler d’eux avec de bonnes performances.

Lors de la cérémonie de remise du drapeau national, le ministre des sports avait déclaré à l’endroit de la délégation sénégalaise. « En 2017, à Abidjan, notre pays était classé 4e avec 27 médailles, (10 or, 9 argent et 8 bronze). Votre devoir à Kinshasa, chers sportifs, est donc d’honorer ce rang et cette place en faisant plus et mieux ». Le Sénégal a gardé donc sa 4e place ! Même si la moisson lors de la précédente édition était meilleure avec 27 médailles, la délégation en 2023 en compte 2 de moins. Mais garde les 10 médailles d’or, compte 9 en argent aussi et 6 en bronze.

Le football passe inaperçu, le basket-ball ravit la vedette

Avec une délégation de 165 membres, le Sénégal était en lice en athlétisme, basket féminin, cyclisme, handisport, judo, lutte africaine, tennis de table et football. Dans cette dernière discipline citée, la sélection U20 compostée par Malick Daf n’a pas eu beaucoup de chances. Avec un groupe de 20 joueurs avec les présences des pépites comme Amara Diouf et Serigne Fallou Diouf, le Sénégal ne va pas dépasser la phase des groupes.

A côté, l’équipe nationale féminine U25 est restée sur toutes les lèvres durant la compétition. Véritable découverte avec une sélection de jeunes talents issus du championnat local mais aussi étranger, ces filles sont issues d’un camp de détection de la direction technique organisé il y a un an et qui a tenu toutes ses promesses à Kinshasa. Ces Lionnes en devenir ont remporté tous leurs matchs avec de gros écarts pour remporter le titre de Championne de leur discipline.

La lutte confirme, l’athlétisme brille

A elle seule, la lutte compte 4 médailles d’or. Le Sénégal a remporté la médaille d’or en battant le Niger (3-2), en équipe. Concernant les médailles individuelles, Modou Faye (-100kg) a battu en finale le Nigérien Idriss Bousseina. Dans cette même catégorie, Gora Niang a battu le Togolais Alaza Sayibia. En -76 kg, un autre lutteur nigérien s’est incliné devant Mamadou Diouf. Sans oublier, Siny Sembène dit Siny Bargny qui a donné au Sénégal sa première médaille d’or de ces IXe Jeux de la Francophonie, en battant en finale son collègue du Niger, Aboubacar, sur le score de 8 à 1.

A Kinshasa aussi, l’athlétisme a confirmé sa bonne forme en 2023. Louis François Mendy a réussi à battre le record des Jeux de la francophonie sur le 110 m haies avec un chrono de 13 secondes 38 en demi-finale. Grand favori de cette course, sans surprise, il termine à la première place du podium. Spécialiste du 400m aussi, Cheikh Tidiane Diouf a remporté une médaille d’or lors de sa course avec un chrono de 45.78. Autre grosse performance en triple saut féminin, celle de Saly Sarr avec un saut de 14m00. Sans oublier les médailles d’argent en 4x400m, 400m haies (Ousmane Sidibe) et en triple saut masculin (Amath Faye).

