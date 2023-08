Les 35èmes championnats nationaux de gymnastique se sont déroulés samedi 5 août dernier à la salle de la Maison de la Douane. Les athlètes de Dakar ont dominé la compétition en remportant 9 médailles : 4 or, 1 argent, 4 bronze.

Les gymnastes de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Diourbel ont rivalité d’ardeur à l’occasion des championnats nationaux, gratifiant le public venu nombreux d’un beau spectacle.

Sur les cinq régions ayant participé à ces joutes nationales en seniors et juniors (filles et garçons), Dakar a remporté la palme avec 9 médailles (4 or, 1 argent et 4 bronze).

Des médailles d’or obtenus par Kadidiatou Thiam, Adja Ndiaye, Mame Abdou Aziz Diaw et Mamadou Laye Fall. Pour les autres régions, le Thiessois Ibrahima Diaw et le Diourbellois Aliou Fall ont décroché l’or chez les juniors.

Ces championnats nationaux regroupaient une cinquantaine d’athlètes.

