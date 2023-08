Diarga Baldé a concédé un match nul contre son adversaire français Faoud Shaili, samedi dernier, au Casino Barrières Deauville, lors d’un gala international de boxe.

C’est le 3ème combat nul de Diarga Baldé depuis qu’il est pro. Le premier contre un Burkinabé et les deux autres contre des Français. Son manager Souleymane Mbaye semble un peu déçu du résultat et propose déjà des solutions pour que son poulain soit plus agressif dans ses combats afin de venir à bout à ses adversaires.

« Tout s’est bien passé, on avait tout, le public était présent, c’était impressionnant, la salle était remplie. Diarga a fait un combat de 6 rounds de 3 minutes. Au début, sur le ring, il a bien boxé son adversaire. Et à la fin, il obtient un match nul. Malheureusement, quand on va à l’étranger et qu’on fait un match nul, cela signifie qu’il y avait un léger avantage pour Diarga. Depuis qu’il est devenu pro, c’est son 3eme com- bat nul. Il faut qu’il travaille davantage pour avoir beaucoup plus d’agressivité».

Malgré ce résultat, Diarga est satisfait du soutien du public. Il a été impressionné par l’accueil et la ferveur de la salle. Il s’en est expliqué au bout du téléphone et promet de faire mieux la prochaine fois.

«Je ne comprends pas ce qui s’est passé. J’ai fait 6 rounds de 3 minutes, j’ai battu mon adversaire Faoud Shaili, 3 fois KO debout et l’arbitre n’a pas accepté le jeu, je n’y pouvais rien. Voilà réellementce qui s’est passé. La prochaine fois sera la bonne pour obtenir une victoire», promet-il.

Stades