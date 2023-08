Le Casa Sports s’est donné pour objectif d’accéder à la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), compétition à laquelle il va représenter le Sénégal, après son dur apprentissage de l’année dernière où il a été éliminé au premier tour de la Ligue des champions africaine, a déclaré son président Seydou Sané.

Adversaire de l’Etoile filante de Ouagadougou aux tours préliminaires de cette compétition, le 20 août prochain, l’équipe fanion de Ziguinchor (sud) va se renforcer avec l’arrivée de 15 joueurs venant de pays de la sous-région. Le vice-champion du Sénégal en titre compte mettre fin à la série d’éliminations prématurées des équipes sénégalaises dans les compétitions africaines.

« L’objectif pour nous, c’est de passer le premier tour, parce que nous avons été en Afrique l’année dernière. Nous avons gagné contre la Jeunesse Sportive de Kabylie à l’aller (1-0) avant de s’incliner au retour (3-0) », a-t-il indiqué à l’APS, dimanche, à la fin de la rencontre Jaraaf-Stade de Mbour(1-1) comptant pour la 26ème et dernière journée de ligue 1.

Il a assuré que le Casa-Sports a tiré toutes les leçons de son apprentissage dans les joutes africaines. « C’était un moment d’apprentissage véritable. Et nous avons tiré l’expérience qu’il faut. Nous avons compris qu’est-ce qu’il faut faire pour aller le plus loin possible. Nous sommes prêts dans l’organisation, dans la participation, et dans l’encadrement. L’espoir est permis de passer au premier tour », a-t-il insisté.

Vice-champion du Sénégal, le Casa Sports est deuxième au classement de la ligue 1 avec 43 points. L’équipe fanion de Ziguinchor totalise 12 victoires, 7 matchs nuls et 7 défaites.

Elle va recevoir l’Etoile filante de Ouagadougou le 20 août prochain, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le compte des tours préliminaires de la Coupe de Confédération africaine.

Les dirigeants du Casa-Sports ont pris les devants pour bâtir une équipe compétitive afin de pouvoir faire bonne figure dans cette compétition africaine avec l’arrivée de 15 nouveaux joueurs venant de la sous-région et du championnat local. Six d’entre eux viennent de la Gambie, dont le gardien international U20 et vice-champion d’Afrique. Le pensionnaire de Banjul United a été enrôlé pour palier le départ d’Alioune Badara Faty vers le TP Mazembe, en République démocratique du Congo.

« Le Casa-Sports a montré qu’il est toujours constant dans le championnat. Si on n’est pas premier, on est deuxième. Ce n’est pas mauvais même si on aimerait être champion encore. À partir de mardi, l’équipe du Casa Sports sera au niveau du centre technique Toubab Dialaw pour un camp d’entraînement afin de mieux se préparer. C’est le lieu de féliciter la fédération sénégalaise de football qui nous a permis d’être dans d’excellentes conditions », a souligné Seydou Sané. Il a précisé que le budget du Casa Sports s’élève à 200 millions de francs CFA.

