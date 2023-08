L’Association « Pulse Africa sport for education » procède, mardi, à partir de 15heures, à l’ouverture, de la 6ème édition de son ‘’Basketball camp’’. Cette cérémonie d’ouverture aura lieu à la piscine Olympique.

Pulse Africa est de retour pour son Camp de Basketball réservé aux jeunes filles de la petite catégorie. Après la cinquième édition qui s’est tenu au mois d’avril 2023, l’organisation lance la 6ème édition. Dirigée par l’ancienne internationale sénégalaise Fatou Kiné Ndiaye, pulse Africa sport for éduction va donner l’opportunité à une cinquantaine de jeunes filles d’être encadrées par des coachs et moniteurs à la piscine olympique. Le ‘’Basketball camp’’ vise à « aider les filles à bâtir un avenir avec le basketball, le tout basé sur les études et le sport », selon les organisateurs.

Donc au-delà des activités sportives, les participantes vont bénéficier d’un encadrement concernant leurs études. Il y’aura des activités pédagogiques (cours de renforcement en mathématiques, anglais et français) pour les jeunes filles.

wiwsport.com – APS