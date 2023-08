L’équipe nationale du Sénégal est rentrée au bercail hier. La délégation sénégalaise a atterri à Diass où les Lionnes ont été accueilli par le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour, des membres de la fédération dont le 1er vice-président Gorgui Sy Dieng et des partenaires de la FSBB. Déjà arrivé, Moustapha Gaye s’est entretenu avec la RTS 1 dans l’emission Galaxie Sports. Le technicien qui a mis fin à ses fonctions de sélectionneur national mais reste tout de même le directeur technique national est revenu sur la compétition brièvement. Et, de long en large, il a expliqué la « mésentente » avec la meneuse Cierra Dillard dont l’éducation et le comportement ne sont pas comparables à ses performances selon coach Tapha.

Le bilan

Il faut d’abord penser à l’objectif qui nous a été assigné, c’était d’être sur le podium. Secrètement, on cherchait la première place. Cette fois, on a eu beaucoup de jeunes qui ont intégré l’équipe. On a rencontré une bonne équipe du Nigeria. Je le dis souvent, ça va se resserrer de plus en plus au niveau du basket-ball féminin africain. Des pays comme le Mali, comme l’Angola, comme le Mozambique qui est passe à côté, comme l’Egypte… Donc, c’est difficile. Et j’apprécie à sa juste valeur cette médaille d’argent. Cette fois, on a eu beaucoup de jeunes qui découvraient la compétition. Le rajeunissement va aussi se poursuivre comme cela elles vont apprendre et capitaliser pour essayer de reprendre la tête du basket africain. Le Nigeria, c’est vraiment l’ogre du basket africain, respect à eux. C’est à nous de travailler maintenant.

Accusé d’avoir abandonné l’équipe à la mi-temps

Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n’abandonne jamais. J’ai vécu des moments plus difficiles comme en 2015 ou même cette année quand on a perdu les deux matchs. Je pense sincèrement que c’est une erreur d’appréciation. A la mi-temps, je leur ai dit ouvertement ce que je pensais surtout elle par rapport à sa défense. Elle n’a peut-être pas apprécié les reproches. Quand on est revenu sur le terrain, je me suis dit que je vais changer d’approche. Etre un peu plus souple et doux, être dans la motivation et l’encouragement pour voir ce que cela donne. Car elles étaient quand même sous tension, cela ne servait à rien d’en rajouter. C’est peut-être ça qui a fait qu’elle a pensé … je ne suis pas de ce genre.

Cierra Dillard tire du Tapha Gaye 😲

La publication de Cierra Dillard sur Instagram

Faire un post comme ça après une finale perdue, ce n’est pas une bonne chose. C’est peut-être un problème d’éducation. Vous savez quand on a joué contre l’Egypte. Cierra je l’ai cherché en Egypte, elle a mis 2 points. Alors que c’est une joueuse qui peut mettre 20 points par matchs, je n’ai pas fait de post contre elle ! Nous, on a une éducation qui, quand on va en compétition, on y va ensemble, on joue ensemble et on évalue ensemble. Mais nous avons pris une américaine dans l’équipe qui est venue avec sa culture et sa façon de voir les choses.

Ce qu’il retient de Cierra Dillard

J’ai déniché un talent que j’ai amené au Sénégal mais nous n’avons pas pu… Nous aurions dû creuser davantage au niveau de sa mentalité, de pas mal de choses. Vous savez je préfère garder ce que j’ai vu en Cierra, c’est un phénomène mais là on parle du post. C’est un problème d’appréciation à sa façon du coaching que j’ai eu à la deuxième mi-temps. Moi je n’abandonne jamais. C’est un problème d’éducation, la preuve, retirer un post sert à quoi ?

Je ne me focalise pas dessus … Je ne sais ce qu’elle cherche à faire mais Cierra ne peut pas me faire du mal. Moi j’ai gagné des trophées sans elle. Le Sénégal a gagné sans elle. Mais je préfère sincèrement garder la très bonne joueuse. Un phénomène sur le plan basketball. Je la félicite sur tout ce qu’elle a apporté en terme de compétence et dans la vie de groupe. C’est une bonne personne. Elle a pété les plombs… On ne s’est pas parlé entre temps. Laissons le temps faire.

