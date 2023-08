Outre sa brillante performance de ce week-end face à Buchecha, Reug-Reug a amassé une grosse cagnotte. Il a reçu une prime de performance de 50 000 $ US (30 millions F FCA).

Une somme énorme pour le lutteur de Thiaroye qui tient tout de même à apporter quelques précisions : « Cette prime ce n’est rien comparée à ce que je dépense. J’ai mon appartement à Dubaï, j’ai deux coachs qui touchent 10 et 5% du cachet et il y’a aussi l’alimentation et le transport. Je ne pensais même pas à cette prime, tout ce que je voulais c’est gagner. Mais je rends grâce à Dieu car j’ai réussi en si peu de temps à me faire un nom en MMA (..) », a d’abord lancé le combattant sénégalais.

Interpellé sur sa carrière en Lutte avec frappe notamment dans l’arène, l’enfant de Thiaroye s’est confié sans problème J’ai un combat contre bombardier. Mais après ce combat je vais prendre une pause avec la lutte pour me concentrer sur le MMA. Je ne dis pas que je vais arrêter définitivement la lutte mais ce sera un stand-by », a annonce Reug-Reug.

wiwsport.com