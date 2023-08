Scénario parfait pour Dakar Sacré-Cœur, qui au bout d’une large domination, s’est imposé face au Mogbewwo Queens FC pour son entrée en lice dans le tour préliminaire de Ligue des Champions Féminine CAF.

Débuts très réussis pour Dakar Sacré-Cœur. En déplacement au Liberia pour le besoin du tour préliminaire de Ligue des Champions Féminine CAF, le DSC a plus qu’accompli sa mission pour son premier match en arrachant une précieuse victoire contre le Mogbewwo Queens FC (1-0), une équipe sierra léonaise. Un succès logique tant les championnes du Sénégal en titre ont dominé la rencontre.

Dakar Sacré-Cœur et le Mogbewwo Queens FC débutaient la partie par un round d’observation. Korka Fall et ses partenaires semblaient vouloir faire le jeu et elles s’offraient quelques opportunités dans le premier quart d’heure. Le Mogbewwo Queens FC, bien un cran en-dessous, prenait son temps pour exploiter chaque ballon d’attaque, à travers notamment de longues relances.

Mais au terme d’une première période où Dakar Sacré-Cœur s’est procurée une énorme occasion dans les ultimes instants avant la pause, les deux équipes se quittaient logiquement par un score nul et vierge. En seconde période aussi, on a cru les voir se diriger vers ce même score à la fin. C’était sans compter sur l’énorme talent de Coumba Sylla, remuante depuis l’entame, à l’instar de Korka Fall.

Lancée sur son côté gauche, Sylla efface son vis-à-vis, faufile dans la défense du Mogbewwo Queens FC et place une frappe limpide sur pied droit. Avec l’aide de la gardienne adversaire, pas du tout exempt de tout reproche, la balle finit au fond des filets. Avec ce succès, Dakar Sacré-Cœur rejoint l’AS Mandé en tête du groupe avec trois points. Le DSC affrontera Determine Girls FC mercredi.

