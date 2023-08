En attendant le verdict de la Fédération sénégalaise de Hand-ball concernant le recours du DUC, Diamono est officieusement sacré champion du Sénégal, après sa victoire sur Djadji Sarr (26-24), lors de la 13ème journée du championnat national féminin.

Porté par sa redoutable capitaine Sokhna Ndoye et son infranchissable» gardienne de but Awa Cissé, Diamono a survolé l’élite féminine. En 12 rencontres disputées, l’équipe de Guédiawaye a enregistré onze victoires et une petite défaite pour 362 buts marqués, soit une moyenne de 30,1 buts par match. Les Banlieusardes ont signé leur 11 succès de la saison samedi à Saint-Louis contre Djadji Sarr (26-24).

Cette victoire permet ainsi à Diamono de remporter le championnat national. Mais, les filles de Moussa Sy doivent encore attendre avant de fêter officiellement leur titre. D’après un membre de la Fédération sénégalaise de Hand-ball (FSHB), «l’instance est en train d’examiner le recours déposé par le Dakar Université Club (DUC) sur le match qui l’opposait à Diamono».

Champion du Sénégal en 2005, 2006, 2008, l’équipe de Diamono est proche donc de célébrer sa quatrième couronne nationale, après 15 années de disette.

Stades