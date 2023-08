Vainqueur de Marcus Almeida « Buchecha » vendredi dernier, Reug Reug défie Anthony Joshua qui vient de voir son combat annulé.

Après l’annonce de l’annulation du combat de boxe devant opposer ce 12 août Anthony Joshua et Dillian Whyte (contrôlé positif au test antidopage), Reug Reug se propose comme adversaire du champion olympique aux jeux de Londres 2012.

En effet selon Matchroom boxing, des efforts sont mis en place pour trouver un nouvel adversaire pour Joshua (25 victoires – 3 défaites) qui est prêt à remettre les gants. Sur Instagram le combattant sénégalais dans la division One Championship a lancé un clin d’œil à Anthony Joshua. « Ça a marché pour Tyson Fury alors allons-y. Je suis frais et de retour au gymnase » a écrit Reug Reug qui compte 5 victoires et 1 défaite dans sa carrière en MMA.

