Le milieu de terrain sénégalais va quitter le FC Porto pour rejoindre l’Arabie saoudite, où il va s’engager en prêt.

Ce n’est plus un secret pour personne. Tous les championnats européens font face au pouvoir d’attraction soudain de différents clubs en Arabie saoudite. Cet été, la Saudi Pro League a fait venir entre autres Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Sadio Mané. Elle devrait sauf improbablement retournement de situation répéter le coup avec un autre international sénégalais et champion d’Afrique.

Selon plus sources concordantes, le milieu de terrain Mamadou Loum Ndiaye va filer en Arabie saoudite. Revenu de prêt du Reading FC à la fin de la saison écoulée, l’ancien joueur de l’US Ouakam n’entre pas dans les plans de l’entraîneur du FC Porto Sérgio Conceição. Et alors qu’il s’entraînait avec l’équipe B depuis le début de la préparation estivale, le club portugais lui a trouvé une porte de sortie.

À 26 ans, Mamadou Ndiaye va s’engager avec Al-Raed dans les prochaines heures. Il devrait signer un contrat de prêt d’une saison, avec option d’achat pour le club saoudien. Le champion d’Afrique, lui qui était pisté par Alavés ou encore Eibar en Espagne, était attendu ce dimanche du côté de Buraydah afin de passer sa visite médicale avant de signer son contrat et commencer son aventure saoudienne.

